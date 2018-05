SUA isi deschid ambasada la Ierusalim, o inaugurare riscanta. Al Qaida indeamna la jihad contra Statelor Unite

Ivanka Trump si Jared Kushner, fiica si ginerele si totodata consilierii presedintelui american, vor lua parte impreuna cu sute de demnitari din cele doua tari la ceremonie, incepand de la ora locala 16:00 (si ora Romaniei), larg perceputa ca sfidand condamnarea comunitatii internationale intr-o perioada de mari ingrijorari fata de stabilitatea regiunii.Concomitent, la cateva zeci de kilometri de acolo, mii de palestinieni din Fasia Gaza, aflata sub blocada, ar putea sa marsaluiasca spre frontiera cu Israelul, unii cu intentia proclamata de a incerca sa forteze - cu riscul vietii - bariera de securitate.Armata israeliana si-a dublat practic efectivele combatante in jurul enclavei Cisiordania - teritoriu palestinian ocupat de Israel, unde sunt anuntate adunari, de mai mica amploare.Aproximativ 1.000 de politisti israelieni sunt mobilizati la Ierusalim cu scopul de a securiza Ambasada si imprejurirmile ei, in cartierul periferic Amona, relateaza AFP.Concretizand un angajament de campanie, transferul Ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv constituie o ruptura in plus cu decenii de diplomatie americana si consens international.Statutul Ierusalimului este una dintre problemele cele mai spionoase ale "insolutionabilului" conflict israeliano-palestinian.Ierusalimul "retras de pe masa"Decizia americana este salutata de catre israelieni ca o recunoastere a unei realitati istorice de 3.000 de ani pentru poporul evreu. Ea coincide cu marcarea a 70 de ani de la infiintarea Israelului, in plina efuziune nationala si fervoare proamericana."Ierusalimul va ramane capitala Israelului indiferent de acordul de pace pe care vi-l imaginati", a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu la o receptie, in fata Ivankai Trump si a lui Jared Kushner.Citeste si Mutarea ambasadei SUA in Israel: Netanyahu a dat o petrecere la care a participat si Ivanka TrumpInsa initiativa unilaterala americana ii infurie pe palestinieni, in opinia carora reprezinta esenta parti-pris-ului scandalos proisraelian afisat de Trump de la intronarea sa in 2017. Ei vad in ea negarea revendicarilor lor cu privire la Ierusalim.Israelul a ocupat Ierusalimul de Est in 1967 si l ...citeste mai departe despre " SUA isi deschid ambasada la Ierusalim, o inaugurare riscanta. Al Qaida indeamna la jihad contra Statelor Unite " pe Ziare.com