SUA l-au invitat pe Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington

Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul Kremlinului si pe data de 11 noiembrie, la Paris, a mai anuntat Bolton in cadrul unei conferinte de presa, desfasurata la Tbilisi, relateaza Reuters.John Bolton a fost in vizita oficiala in Rusia saptamana aceasta, in cadrul careia a avut mai multe intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si cu secretarul Consiliului rus de Securitate, Nikolai Patrusev.Kremlinul nu a confirmat inca daca Vladimir Putin a acceptat invitatia Statelor Unite.Citeste si Putin vrea sa se vada cu Trump ca sa inteleaga deciziile "neprietenoase". Ce raspunde presedintele SUADonald Trump si Vladimir Putin s-au intalnit de mai multe ori pe marginea unor summit-uri multilaterale, singura intalnire bilaterala avand loc in luna iulie la Helsinki.In urma summit-ului de la Helsinki, liderul de la Casa Alba a fost acuzat de oponenti pentru abordarea sa fata de Rusia.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.