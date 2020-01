SUA "nu isi pot permite inca patru ani" cu Trump, avertizeaza Hillary Clinton

Cu putin inainte de prezentarea in avanpremiera mondiala a serialului - realizat de Nanette Burstein pentru platforma de streaming Hulu -, fostul secretar de Stat si o candidata infranta la presedintie in 2016 a acordat interviuri pe covorul rosu, inconjurata de un dispozitiv de securitate prea putin obisnuit la acest festival independent de cinema.Intrebata despre viitoarele alegeri prezidentiale de la 3 noiembrie - cu cateva zile inainte de primele scrutine in alegerile primare democrate - Hillary Clinton a declarat, avand grija sa nu pronunte niciodata numele lui Donald Trump, ca ea crede ca "noi trebuie sa castigam pur si simplu"."Eu nu cred ca putem sa ne permitem inca patru ani cu presedintele in exercitiu", a apreciat ea, relateaza AFP."Ar fi absolut periculos pentru democratia noastra, iar eu voi face tot ceea ce pot pentru a asigura, de aceasta data, o victorie a democratilor", a adaugat ea.Purtand un mantou negru si zambind destinsa, Hillary Clinton a detaliat pentru AFP provocarile pe care le-ar putea intampina, in opinia sa, tabara sa politica in saptamanile si lunile care urmeaza."Va trebui sa ne descurcam mai bine ca tabara adversa, pentru ca ei sunt extrem de organizati, incredibil de bine finantati si beneficiaza de un ajutor strain", da ea asigurari, fara ocolisuri."Tabara noastra va trebui sa se opuna desfiintarii unor electori, sa gestioneze amenintarea reala a atacurilor informatice si utilizarea in scopuri ostile a unor documente furate, sa contracareze publicitate falsa si informatiii care circula pe retele de socializare ce vin din tara noastra si din exterior, sa ne protejeze aparatul electoral... Asadar, avem mult de lucru", subliniaza ea.Hillary Clinton apreciaza ca victoria "este la indemana"."Va trebui sa castigam, pentru ca eu cred ca oamenii au vazut promisiunile nerespectate si esecurile acestei administratii. Insa noi vom depasi toate obstacolele pe care (republicanii) ni le pun in cale", apreciaza ea. ...citeste mai departe despre " SUA "nu isi pot permite inca patru ani" cu Trump, avertizeaza Hillary Clinton " pe Ziare.com