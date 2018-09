Motivul este achizitionarea unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia , cu incalcarea sanctiunilor americane impotriva Moscovei dupa amestecul in alegerile din SUA, din 2016, transmite Reuters.Departamentul de Stat de la Washington a anuntat ca sanctiunile impotriva EDD intra in vigoare imediat si il vizeaza si pe directorul agentiei, Li Shangfu. Acestora li se interzice solicitarea de licente de export americane si participarea la sistemul financiar al SUA, iar cetatenilor americani li se interzic orice afaceri cu firma si seful acesteia, care figureaza si pe lista neagra a Departamentului Trezoreriei.Tranzactiile incriminate au avut loc in 2018, prin Rosoboronexport, principala companie ruseasca de export al armamentului. Concret, China a achizitionat 10 avioane SU-35 si echipamente legate de sistemele de rachete aer-sol S-400.Administratia americana a adaugat pe lista neagra si 33 de persoane si entitati asociate cu fortele armate si serviciile de informatii din Rusia, conform legii din 2017 cunoscute sub acronimul CAATSA (Countering America 's Adversaries Through Sanctions Act - legea contracararii prin sanctiuni a adversarilor SUA) . Relatiile comerciale cu cei care figureaza pe lista atrag sanctiuni de tipul celor aplicate Chinei.Joi, presedintele american Donald Trump a emis si un ordin prezidential care faciliteaza implementarea sanctiunilor.Sub rezerva anonimatului, un oficial din administratia SUA a declarat presei ca sanctiunile anuntate joi vizeaza Rusia, nu China, desi intre Washington si Beijing are loc un conflict comercial tot mai intens.Citeste si De ce Donald Trump nu-l poate ajuta pe Vladimir Putin in cazul noilor sanctiuni impuse de SUA Rusiei? ...citeste mai departe despre " SUA sanctioneaza China pentru achizitionarea de armament rusesc. Tinta ar fi de fapt Moscova " pe Ziare.com