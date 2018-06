SUA: Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa

Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-wha, si ministrul nipon de Externe, Taro Kono, s-au intalnit la Seul, la doua zile dupa summit-ul Trump-Kim, in cadrul careia cei doi lideri au semnat un acord privind denuclearizarea Peninsulei Coreene.Pompeo a afirmat ca Phenianul si-a luat angajamentul de a renunta la arsenalul sau nuclear, insa considera ca "nu va fi un proces usor", relateaza Reuters.In acest context, presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat ca lumea a scapat de amenintarea unui conflict nuclear."Au fost facute multe analize privind urmarile summit-ului, dar consider ca cel mai important lucru este ca oamenii, inclusiv din Statele Unite, Japonia si Coreea, au scapat de amenintarea unui razboi, a armelor nucleare si a rachetelor", i-a transmis Moon Jae-in lui Mike Pompeo.Mike Pompeo a reiterat faptul ca sanctiunile impuse Phenianului vor ramane in vigoare pana la denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene."Doar cand vom ajunge la denuclearizarea completa vom renunta la sanctiuni", a declarat secretarul de Stat."Sunt multe puncte de vedere diferite privind rezultatele summit-ului, dar cel mai important este ca a permis intregii lumi - inclusiv americanilor, japonezilor si chinezilor - sa scape de amenintarea unui razboi nuclear si a rachetelor cu raza lunga de actiune", a adaugat seful diplomatiei SUA.Presa nord-coreeana a relatat, miercuri, ca Donald Trump si Kim Jong-un vor aborda principul "pas cu pas si actiune simultana" pentru a obtine pace si denuclearizare in Peninsula Coreea.Citeste si Trump a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace dupa intalnirea cu Kim Jong UnNew York Times: Ce s-a intamplat la summitul Trump-Kim si de ce conteazaAFP a publicat textul acordului comun de la summitul Trump-Kim din SingaporeTrump si Kim Jong Un au stat fata in fata: O intalnire cu adevarat istorica sau doar o chestiune de imagine?Limbajul corpului: Ce au transmis fara sa vrea Trump si Kim Jong Un la intalnirea istorica ...citeste mai departe despre " SUA: Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa " pe Ziare.com