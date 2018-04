SUA, Marea Britanie si Franta au atacat Siria

Cu putin inainte de ora 5.00, ora Damascului, in preajma capitalei siriene s-au auzit mai multe explozii puternice, potrivit The Guardian. Atacul armat lansat de SUA, Franta si Marea Britanie ca raspuns la faptul ca regimul Assad a folosits arme chimice a fost confirmat de presedintele Donald Trump , intr-un discurs adresat natiunii americane. Trump a mai spus si ca cele trei state nu se vor opri aici."Actiunea lansata in colaborare cu britancii si francezii impotriva acestor atrocitati va presupune angajarea tuturor resurselor statelor noastre: militare, economice si diplomatice. Suntem pregatiti sa sustinem acest raspuns pana cand regimul sirian va inceta sa mai foloseasca agenti chimici interzisi", a precizat Donald Trump.https://t.co/6VLQYAlcto- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018Premierul britanic Theresa May a declarat ca tara sa a luat parte la atac, in conditiile in care "nu s-a gasit nicio alternativa viabila la folosirea fortei, in acest caz", potrivit BBC.Totdata, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a argumentat ca bombardamentele au fost necesare pentru ca se depasise o "linie rosie" prin folosirea armelor chimice.Secretarul general al NATO , Jens Stoltenberg, a anuntat ca sustine actiunea SUA si a aliatilor si ca aceasta este in interesul poporului sirian."Sustin actiunile pe care le-au luat Statele Unite, Marea Britanie si Franta... Acestea vor reduce capacitatea regimului (lui Bashar al Assad) de a mai ataca poporul sirian cu arme chimice", a precizat secretarul general Jens Stoltenberg, citat de Timesofisrael.Au fost vizate trei tinte si cel putin trei civili ar fi fost ranitiPotrivit Pentagonului, au fost atacate sambata dimineata doar unitati in care se produceau si se stocau arme chimice, iar actiunile militare nu s-au soldat cu victime.Surse din presa siriana citate de CNN sustin, insa, ca trei civili au fost raniti in atac."Traiectoria mai multor rachete interceptate a fost schimbata, iar acest lucru s-a soldat cu ranirea a trei civili", potrivit Syria TV.In c ...citeste mai departe despre " SUA, Marea Britanie si Franta au atacat Siria " pe Ziare.com