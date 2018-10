Acord in extremis intre Ottawa si Washington in vederea reformarii NAFTA

"Canada si Statele Unite au ajuns la un acord de principiu, impreuna cu Mexicul, asupra unui nou acord comercial modern si adaptat la realitatile secolului al XXi-lea", au anuntat ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, si reprezentantul american in Congres (USTR), Robert Lighthizer, relateaza AFP.NAFTA/Alena devine "Acordul Statele Unite- Mexic -Canada (USMCA/AEUMC) ", "un acord comercial de mare calitate care va conduce la piete mai libere, la un comert mai echitabil si la o crestere economica solida in regiunea noastra", au declarat Ottawa si Washingtonul intr-un comunicat comun emis la ora locala 23:30 (luni, 06:30, ora Romaniei), cu o jumatate de ora inainte de termenul-limita impus de Donald Trump "Acordul va consolida clasa de mijloc si va crea locuri de munca bune, bine platite si noi oportunitati pentru aproape 500 de milioane de persoane care traiesc in America de Nord", au dat asigurari Freeland si Lighthizer.Negocieri intense de weekendEchipele lor poarta un adevarat maraton in negocieri de la inceputul lui septembrie, dupa ce au inceput discutii pe tema unei reasezari a NAFTA, impusa de presedintele american in urma cu peste un an.Negocierile, la distanta de aceasta data, s-au intensificat in ultimul weekend, iar sefa diplomatiei canadiene si USTR au tinut "sa multumeasca ministrului mexican al Economiei, Ildefonso Guajardo, pentru colaborarea sa solida in cursul ultimelor 13 luni".Washingtonul si Mexicul au convenit asupra termenilor noului NAFTA la sfarsitul lui august, ceea ce a sporit presiunile asupra premierului Justin Trudeau.Seful Guvernului liberal a mizat mult cu un an inaintea unor alegeri legislative cu un rezultat incert."Suntem nerabdatori sa strangem si mai mult legaturile economice care ne unesc atunci cand acest nou acord va fi pus in vigoare", au transmis guvernele canadian si american.Trudeau si-a convocat ministrii de urgenta, duminica seara, intr-o reuniune exceptionala de Cabinet, consacrata acestui dosar ultrastrategic.La final, liderul liberal a intrat in masina fara sa raspunda intrebarilor numerosilor jurnalisti care il asteptau, insa a recunoscut ca "este o zi buna pentru Canada". El a explica ...citeste mai departe despre " Acord in extremis intre Ottawa si Washington in vederea reformarii NAFTA " pe Ziare.com