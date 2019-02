Mnuchin a declarat intr-un interviu acordat postului TV CNBC ca discutiile pe care el si reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer, le-au avut saptamana trecuta la Washington cu vicepremierul chinez Liu, au fost "foarte productive", relateaza Reuters."Ambasadorul Lighthizer si cu mine si o echipa mare ne vom deplasa la Beijing saptamana viitoare. Ne-am angajat sa continuam aceste discutii", a spus Mnuchin. "Facem eforturi enorme pentru a incerca sa evitam acest termen si sa ajungem la un acord. Deci acesta este obiectivul nostru", a adaugat acesta.Presedintele Donald Trump a afirmat, marti, in discursul sau despre Starea Natiunii, ca orice nou acord comercial cu China "trebuie sa includa schimbari structurale reale pentru a pune capat practicilor comerciale neloiale, pentru a reduce deficitul nostru comercial cronic si pentru a proteja locurile de munca americane".Trump a promis sa majoreze tarifele SUA pentru marfurile chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari, la 25%, de la 10% in prezent, daca cele doua parti nu pot ajunge la o intelegere pana pe 2 martie.Citeste si:Trump: China e o problema mai mare decat amestecul Rusiei in alegerile din 2016Razboiul comercial dintre Trump si China face victime colaterale: BMW si alti producatori germani de automobile, prinsi la mijloc ...citeste mai departe despre " SUA si China reiau negocierile comerciale saptamana viitoare " pe Ziare.com