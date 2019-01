"Negociem in privinta unui loc. El va fi anuntat probabil nu peste mult timp", a declarat duminica Trump, intrebat despre aceasta noua intalnire pe care o doreste."Ei vor o intalnire si noi vrem o intalnire (...) . Avem un dialog bun cu Coreea de Nord", a adaugat el, fara sa faca alte precizari.Cei doi s-au intalnit intr-un summit istoric in iunie, la Singapore.Trump declara miercuri ca a primit "o scrisoare formidabila" de la Kim si isi exprima satisfactia fata de "foarte buna relatie" stabilita cu dictatorul nord-coreean.In cursul summit-ului lor, cel mai puternic om de la Phenian s-a angajat in favoarea unei "denuclearizari complete a peninsulei coreene", fara sa prezinte detalii in acest sens sau un calendar. Negocierile s-au blocat de atunci.Washingtonul cere o "denuclearizare total verificata" a Nordului inaintea oricarei ridicari a sanctiunilor, in timp ce Phenianul acuza SUA ca cer dezarmarea sa nucleara unilaterala fara sa faca vreo concesie.Trump a subliniat duminica faptul ca sanctiunile vor ramane in vigoare atat timp cat nu vor exista rezultate "foarte pozitive".In discursul sau de Anul Nou, dictatorul nord-coreean a anuntat ca este dispus sa il intalneasca pe liderul Casei Albe oricand, dar a avertizat totodata ca Nordul ar putea sa-si schimbe atitudinea fata de Statele Unite daca acestea mentin, in pofida apropierii diplomatice din iunie, sanctiunile economice impuse Coreei de Nord.Citeste si Trump si Kim Jong Un au stat fata in fata: O intalnire cu adevarat istorica sau doar o chestiune de imagine? ...citeste mai departe despre " SUA si Coreea de Nord negociaza viitorul summit Trump - Kim Jong-Un " pe Ziare.com