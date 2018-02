SUA si Rusia, o noua criza. Kremlinul ascunde pierderile suferite in confruntarea cu americanii

E cea mai mare coliziune armata intre SUA si Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece, din decembrie 1989.Mercenarii rusi apartin contractorului privat Wagner Group si unii dintre ei fost medaliati de presedintele Vladimir Putin la sfarsitul anului trecut.Reprezentanti ai Rusiei s-au implicat in conflictul din Siria, trimitand armament si echipamente militare, precum si soldati, creand o armata privata. Aceasta nu este recunoscuta oficial de catre autoritatile de la Moscova.Soldatii fantomaVladimir Putin sustine regimul dictatorial al lui Bashar-al-Assad, iar Statele Unite finanteaza si sprijina Fortele Democratice Siriene, formate din mai multe de grupari rebele care lupta impotriva presedintelui sirian.Autoritatile de la Moscova nu au recunoscut, in prima faza, faptul ca mai multi cetateni rusi au murit intr-o confruntare militara in Siria. Apoi, dupa cateva zile, un oficial rus al ministerului de Externe a anuntat ca cinci persoane si-au pierdut viata in Siria, fara a oferi mai multe detalii.Vladimir Putin se afla sub presiunea rudelor mercenarilor ucisi in Siria de recunoastere a conflictului cu trupele americane (Foto Hepta.ro)Confruntarea militara a avut loc intr-o zona bogata in resurse petroliere, care e disputata intre fortele guvernamentale si cele ale rebelilor.Povestea unui lunetist rus"Un medic militar care lucreaza intr-un spital militar din Moscova si a fost direct implicat in tratarea barbatilor raniti, evacuati din Siria, a spus ca, de sambata seara, in spitalul in care munceste, au fost mai mult de 50 de astfel de pacienti, dintre care 30 la suta dintre ei sunt grav raniti", se arata intr-un articol publicat de Reuters.Mai multe surse au confirmat ca doua unitati militare formate din mercenari rusi si trupe siriene au fost tinta unui bombardament intens care a durat in jur de sase ore, unitatile respective avand peste 500 de soldati."Igor era un fost lunetist al armatei. S-a dus in Siria pentru ca era patriot. El a crezut ca, daca nu oprim statul islamic in Siria, atunci vor veni peste noi, in Rusia", a declarat Nadezhda Kosotorova, fosta sa sotie, intr-un interviu telefonic pentru cotidianul britanic The Guardian din casa ei din Asbest, regiunea Ural.Igor Kostorov pare a fi una dintre victime, ia ...citeste mai departe despre " SUA si Rusia, o noua criza. Kremlinul ascunde pierderile suferite in confruntarea cu americanii " pe Ziare.com