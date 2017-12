SUA si Turcia au facut pace. Au eliminat restrictiile reciproce privind vizele

Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016.Joi, ambasada SUA de la Ankara a precizat ca "bazandu-se pe respectarea unor asigurari oferite, Departamentul de Stat este increzator ca situatia de securitate s-a imbunatatit suficient pentru a permite reluarea completa a serviciilor privind vizele in Turcia".In replica, ambasada Turciei la Washington a respins acest anunt si a subliniat importanta statului de drept."In ceea ce priveste asigurarile exprimate in comunicatul SUA, am dori sa subliniem faptul ca Turcia este un stat de drept si ca guvernul nostru nu a oferit nicio asigurare cu privire la procesele judiciare in curs.Niciun membru al misiunilor diplomatice straine nu a fost supus unei investigatii privind indeplinirea indatoririlor sale oficiale in tara noastra. Nu este corect din partea Statelor Unite sa pretinda ca au primit asigurari din partea Turciei si sa dezinformeze publicul din SUA si Turcia", se arata intr-un comunicat al diplomatiei turce.Relatiile dintre cei doi aliati NATO s-au inrautatit in ultimul an, Turcia protestand in mod oficial fata de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe clericul musulman Fethullah Gulen, considerat responsabil de catre regimul Recep Tayyip Erdogan pentru puciul esuat din iulie 2016.Ulterior, Turcia a condamnat sprijinul oferit de catre armata americana pentru luptatorii kurzi YPG din Siria, grupare considerata de catre Ankara ca fiind o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), catalogat drept o grupare terorista.Recent, Turcia si-a asumat un rol de conducere in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite pentru adoptarea unei rezolutii care denunta decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. ...citeste mai departe despre " SUA si Turcia au facut pace. Au eliminat restrictiile reciproce privind vizele " pe Ziare.com