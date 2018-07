SUA si UE au semnat o declaratie comuna si s-au indepartat de razboiul comercial: Zero taxe

"Am convenit astazi ca, inainte de toate, sa actionam pentru zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru marfurile industriale non-auto. De asemenea, vom colabora pentru a reduce barierele si a creste schimburile comerciale in domeniul serviciilor, produselor chimice, farmaceutice, medicale, precum si pentru soia", se arata in documentul emis dupa intalnirea Trump-Juncker."Ne-am intalnit astazi in Washington D.C. pentru a lansa o noua etapa a relatiilor dintre Statele Unite si Uniunea Europeana, o etapa a unei prietenii apropiate, a relatiilor comerciale puternice in care ambele parti sa castige, a unei mai bune colaborari pentru securitatea si prosperitatea globala si a unei lupte comune impotriva terorismului", este formula cu care incepe declaratia comuna a celor doi lideri.Declaratia consemneaza ca SUA si UE au impreuna 830 de milioane de cetateni si reprezinta peste 50 la suta din PIB-ul la nivel global."Daca ne unim eforturile, putem transforma planeta intr-un loc mai bun, mai sigur si mai prosper", mentioneaza documentul.Deja SUA si UE au un nivel al schimburilor comerciale de un trilion de dolari, cea mai ampla relatie economica din lume."Vrem sa intarim aceasta relatie comerciala in beneficiul cetatenilor americani si europeni", consemneaza documentul, adaugand ca aceasta inseamna deschiderea de noi piete pentru fermieri si muncitori, cresterea investitiilor si va duce la o mai mare prosperitate atat in Statele Unite, cat si in Uniunea Europeana si va face relatiile comerciale mai oneste si bazate mai mult pe reciprocitate.Conform declaratiei comune, SUA si UE au convenit ca Uniunea Europeana sa importe mai mult gaz natural lichefiat din SUA.De asemenea, cele doua parti au convenit sa initieze un dialog mai strans cu privire la standarde, pentru a facilita relatiile comerciale, a reduce obstacolele birocratice si a diminua costurile.Un alt punct asupra caruia au convenit Donald Trump si Jean Claude Juncker este asigurarea unei mai bune protectii a companiilor americane si europene in fata practicilor comerciale neloiale la nivel global.SUA si UE vor actiona, alaturi de alti parteneri pentru a reforma Organizatia Mondiala a Com ...citeste mai departe despre " SUA si UE au semnat o declaratie comuna si s-au indepartat de razboiul comercial: Zero taxe " pe Ziare.com