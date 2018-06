SUA si UE reactioneaza ferm dupa mentinerea deciziei de anulare a alegerilor din Chisinau

"Ambasada SUA in Republica Moldova ia act de decizia Curtii Supreme de Justitie de a sustine invalidarea rezultatelor alegerilor la primaria Chisinaului din 3 iunie. Alegerile libere, corecte si transparente reprezinta fundamentul oricarei democratii si trebuie sa respecte normele internationale. Orice nereguli presupuse ar trebui abordate intr-un mod care respecta statul de drept si principiile democratice de guvernare, inclusiv vointa poporului exprimata prin alegeri", se mentioneaza in text."Independenta judiciara este un principiu democratic fundamental, iar hotararea de astazi (luni) a intarit perceptia publicului asupra ingerintei politice in sistemul judiciar al Republicii Moldova", constata Ambasada SUA in declaratia sa.La randul sau, ambasadorul UE in Republica Moldova, Peter Michalko, s-a aratat extrem de dezamagit de decizia CSJ de a nu admite apelul contra invalidarii alegerilor pentru primaria orasului Chisinau, potrivit Jurnal.md."Vointa oamenilor exprimata in alegeri libere si corecte, valorile democratice, principiile statului de drept pentru respectarea carora Republica Moldova s-a angajat in relatiile cu UE, nu au fost respectate", sustine Peter Michalko.La 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase, unul din liderii Opozitiei proeuropene din Republica Moldova.Principalul motiv a fost ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor prin retele de socializare. Judecatoarea sustine ca postarea sa de pe Facebook a fost urmarita de peste 250.000 de utilizatori, iar aceasta a fost in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.Decizia judecatoriei de a declara nule alegerile din Chisinau a fost atacata la Curtea de Apel, care a mentinut hotararea primei instante.Luni seara, Curtea Suprema a lasat in vigoare decizia Curtii de Apel, care a stabilit ca Nastase, care a castigat alegerile prin vot direct, a incalcat legea. Codul electoral spune ca, in cazul invalidarii scrutinului, la conducerea Capitalei ramane primarul interimar in functie, pana la noile alegeri ...citeste mai departe despre " SUA si UE reactioneaza ferm dupa mentinerea deciziei de anulare a alegerilor din Chisinau " pe Ziare.com