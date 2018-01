SUA sisteaza finantarea securitatii Pakistanului, dupa ce Trump a spus ca au fost luati drept idioti

Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, nu a precizat valoarea ajutorului financiar inghetat, dar a indicat ca aceste sume se adauga celor 255 de milioane de dolari - asistenta militara deja suspendata."Confirmam ca suspendam in aceasta etapa asistenta de securitate pentru Pakistan . Pana ce guvernul pakistanez va intreprinde o actiune decisiva contra talibanilor afgani si a retelei Haqqani (...), Statele Unite vor suspenda acest tip de asistenta de securitate", a adaugat, intr-un comunicat, reprezentanta Departamentului de Stat.Aceasta decizie vine la cateva zile dupa avertismentul liderului de la Casa Alba.Presedintele american, Donald Trump , a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018."Statele Unite au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit in schimb decat minciuni si inselaciune, luandu-i drept idioti pe liderii nostri", a scris presedintele SUA."Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari al carui transfer a fost deja amanat, spunand ca Pakistanul nu face suficient pentru a combate gruparile teroriste care se afla pe teritoriul sau.Relatiile dintre SUA si Pakistan, deja in dificultate din timpul administratiei Obama, care denunta de asemenea atitudinea ambigua a Islamabadului, in special fata de rebelii talibani din Afganistan impotriva carora SUA lupta de la sfarsitul lui 2001, s-au degradat si mai mult de la venirea lui Donald Trump la Casa Alba.Trump a amenintat inca din decembrie ca nu va mai oferi ajutor Pakistanului. "Oferim sume enorme in fiecare an Pakistanului. Trebuie ca si ei sa ne ajute", a spus Trump, la prezentarea strategiei sale de securitate nationala. ...citeste mai departe despre " SUA sisteaza finantarea securitatii Pakistanului, dupa ce Trump a spus ca au fost luati drept idioti " pe Ziare.com