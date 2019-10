Departamentul Transporturilor a anuntat vineri intr-un comunicat ca a luat aceasta decizie la cererea Departamentului de Stat american, care doreste astfel "sa consolideze presiunea economica asupra regimului cubanez, din cauza reprimarii sale continue a poporului cubanez si sustinerii aratate a lui Nicolas Maduro in Venezuela".Washingtonul isi consolideaza neincetat, de cateva luni, embargoul - aflat in vigoare din 1962 -, cu scopul de a obliga Cuba sa renunte la sustinerea guvernului venezuelean al presedintelui socialist Nicolas Maduro.Noua aeroporturi internationale sunt vizate de aceasta masura, inclusiv cel din Santiago de Cuba, al doilea oras de pe insula. Companiile americane vor putea sa foloseasca doar Aeroportul International Jose Marti din Havana in zborurile intre cele doua tari.Statele Unite au anuntat vinerea trecuta ca urmeaza sa anuleze licentele companiilor americane care isi inchiriaza avionaele companiilor cubaneze si ca vor respinge orice noua cerere in acest sens.Sanctiunile au obligat compania Cubana de Aviacion sa suspende miercuri legaturile cu Mexicul, Venezuela si o parte a Caraibelor.Washingtonul a anuntat in iunie ca interzice vapoarelor de croaziera americane sa mai faca escala pe insula. ...citeste mai departe despre " SUA suspenda zborurile catre Cuba, cu exceptia celor catre Havana " pe Ziare.com