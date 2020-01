SUA trimit mai multi militari in Orientul Mijlociu, secretarul Apararii si-a intrerupt concediul

Potrivit respectivilor oficiali, care s-au exprimat sub conditia anonimatului, noii militari provin din Divizia a 82-a aeropurtata. Alti circa 750 de militari americani au fost deja trimisi saptamana aceasta in Kuweit. In perioada scursa din luna mai 2018, SUA au suplimentat cu circa 14.000 efectivele trupelor dislocate in Orientul Mijlociu.Iranul a promis razbunare ''la momentul si locul potrivit'' dupa uciderea intr-un raid pe aeroportul din Bagdad a generalului Qassem Soleimani, cel mai proeminent comandant militar iranian si arhitect al influentei sporite a Iranului in Orientul Mijlociu.Oficiali americani au mai declarat agentiei Reuters ca secretarul apararii, Mark Esper, si-a anulat concediul pe care intentiona sa-l ia mai tarziu in cursul lunii ianuarie.Comandant al Fortei Al-Quds, insarcinat cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei si reprezentant in regiune al ayatollahului Ali Khamenei, generalul Soleimani a murit vineri dimineata in urma unui raid executat de aviatia americana cu o drona asupra convoiului sau pe aeroportul din Bagdad. Odata cu el au fost ucise alte 7-9 persoane, conform diferitelor surse, printre cei ucisi numarandu-se si Abu Mehid al-Muhandis, comandantul secund al Hashd al-Shaabi, o coalitie de forte paramilitare irakiene dominata de factiuni pro-iraniene si ai carei militanti au luat cu asalt ambasada americana la Bagdad pe 31 decembrie.Potrivit responsabililor americani si presedintelui Donald Trump , care a ordonat raidul, acesta a fost menit sa previna noi operatiuni ale Fortei Al-Quds, dupa ce actiunile acesteia au provocat moartea a numerosi militari americani sau din tari aliate ale SUA, ultima fiind un atac cu rachete comis saptamana trecuta asupra unei baze irakiene de la Kirkuk, soldat cu moartea unui subcontractant american si cu ranirea mai multor militari americani si irakieni.Citeste si:Doliu national in Iran , dupa uciderea lui Soleimani: Teheranul promite o "razbunare teribila"Reactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariuMili ...citeste mai departe despre " SUA trimit mai multi militari in Orientul Mijlociu, secretarul Apararii si-a intrerupt concediul " pe Ziare.com