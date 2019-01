SUA vor demara in februarie procesul de retragere din Tratatul Nuclear

Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate Internationala in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a confirmat intentia Washingtonului in acest sens, dupa incheierea discutiilor ruso-americane de la Geneva, calificate de ambele parti drept un esec.SUA sustin ca Rusia a dezvoltat si a instalat un sistem de rachete, 9M729, care incalca Tratatul INF, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa , inclusiv in Romania , constituie incalcari ale acordului.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, seful delegatiei ruse la discutiile de la Geneva, a declarat anterior ca Moscova s-a oferit sa ia masuri pentru a aplana nemultumirile Washingtonului privind Tratatul INF, cerand in schimb masuri in legatura cu aeronavele fara pilot, unele tipuri de rachete si sistemele de lansare verticala Mk-41, dar SUA nu au acceptat oferta Moscovei, cerand distrugerea de catre Rusia a sistemului de rachete 9M729."Pe baza discutiilor de ieri (marti - n.red.) si a retoricii corespunzatoare de astazi (miercuri - n.red.), nu vedem niciun indiciu ca Rusia ar alege sa se conformeze" cererilor Washingtonului, a declarat Thompson.Oficialul american a mai afirmat ca in acest moment nu mai sunt programate discutii pe aceasta tema pana pe data de 2 februarie, cand va expira termenul limita acordat Rusiei de Administratia Trump pentru a se conforma prevederilor acordului.Thompson a adaugat ca in cazul in care Rusia nu va afisa disponibilitate de a se conforma acordului pana la data respectiva, SUA vor inceta sa-si respecte obligatiile, adica Pentagonul va putea cerceta si dezvolta rachete cu lansare terestra cu raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri.Citeste si:Trump retrage SUA din Tratatul Nuclear. Da vina pe Rusia, dar anunta ca SUA va produce astfel de armamentSUA dau un ultimatum Rusiei, inainte de a se retrage din INFPutin avertizeaza ca Rusia va reactiona la decizia SUA de retragere din Tratatul INFUE avertizeaza SUA ca retragerea din Tratatul Nuclear da startul unei curse a inarmarii, NATO acuza Rusia ...citeste mai departe despre " SUA vor demara in februarie procesul de retragere din Tratatul Nuclear " pe Ziare.com