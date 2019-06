SUA vor incepe sa expulzeze de saptamana viitoare "milioane" de imigranti fara documente, ameninta Trump

"Saptamana viitoare, ICE (politia imigratiei) va incepe sa expulzeze milioane de straini ilegali care au intrat in mod ilicit in Statele Unite", a anuntat luni presedintele american."Ei vor fi trimisi inapoi la fel de repede cum vin", a adaugat el.Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019Trump a adaugat ca Guatemala este "pregatita sa semneze un acord" potrivit caruia imigrantii care intra pe teritoriul sau vor fi obligati sa ceara statutul de refugiati acolo si nu in Statele Unite.Statele Unite se confrunta cu un aflux de imigranti provenind din Guatemala si din alte tari sarace din America Centrala, afectate de violenta.Donald Trump a vorbit despre o "invazie" si a facut din lupta impotriva imigratiei ilegale una dintre prioritatile administratiei sale.Statele Unite au confirmat tot luni ca nu vor acorda ajutoare financiare tarilor din America Centrala atat timp cat acestea nu pun in aplicare "actiuni concrete in vederea reducerii numarului de imigranti clandestini care sosesc la frontiera americana".In anul bugetar 2018, ajutoare prevazute initial, in valoare de 370 de milioane de dolari, urmeaza sa fie alocate "altor pritoritati de politica externa", a anuntat Departamentul de Stat.Iar toate ajutoarele viitoare vor depinde de progrese in dosarul foarte sensibil al imigrantilor.Administratia lui Donald Trump a suprimat deja, in martie, ajutoare destinate "Triungiului din Nord" din care fac parte El Salvador, Guatemala si Honduras, la solicitarea presedintelui republican, care le acuza ca nu fac "nimic" pentru a impiedica imigrantii sa vina in Statele Unite.Mexicul a adoptat masuri in vederea aplicarii unor taxe vamale americane punitive si urmeaza sa incheie marti desfasurarea a 6.000 de oameni din Garda Nationala la frontiera cu Guatemala, unul dintre angajamentele pe care Mexicul si le-a asumat in vederea opririi imigratiei ilegale catre Statele Unite. ...citeste mai departe despre " SUA vor incepe sa expulzeze de saptamana viitoare "milioane" de imigranti fara documente, ameninta Trump " pe Ziare.com