Intr-o declaratie scrisa, adresata Camerei Reprezentantilor, vice-amiralul Mathias Winter, seful biroului F-35 din cadrul Pentagonului, afirma ca printre "viitorii potentiali clienti in domeniul vanzarilor militare in strainatate se numara Singapore, Grecia , Romania, Spania si Polonia ", transmite Reuters.Alti aliati ai SUA care urmaresc achizitionarea avionului invizibil F-35 sunt Finlanda Elvetia si Emiratele Arabe Saudite.Conform declaratiilor oficialului american, SUA vor raspunde tuturor solicitarilor oficiale de informatii despre avionul F-35.Anul trecut Belgia a anuntat ca a ales F-35 in defavoarea Eurofighter Typhoon pentru a-si innoi flota de avioane F-16, o afacere in valoare de 4 miliarde de euro (4.55 miliarde de dolari).SUA au lansat in 2018 un nou plan "Buy American" ("Cumparati produse americane"), o strategie care relaxeaza restrictiile cu privire la vanzari si incurajeaza in acelasi timp o implicare sporita a oficialilor SUA in cresterea afacerilor in strainatate pentru industria americana de armament.Citeste si SUA suspenda livrarea in Turcia de echipamente pentru avioanele F-35 ...citeste mai departe despre " SUA vor sa extinda exportul de avioane F-35 catre cinci noi state, inclusiv Romania " pe Ziare.com