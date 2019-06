SUA vor trimite inca 1.000 de militari in Orientul Mijlociu

Decizia va mari cel mai probabil tensiunile dintre cele doua tari. Saptamana trecuta Washingtonul a dat vina pe Iran pentru atacuri asupra a doua petroliere, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul.Citeste si Tensiuni in crestere in zona Golfului Persic: Apeluri la calm, dupa ce Trump a acuzat Iranul de atacurile asupra a doua petroliere"Am autorizat aproximativ inca 1.000 de militari cu obiective defensive pentru a gestiona amenintarile aeriene, navale si la sol din Orientul Mijlociu", a afirmat Shanahan, intr-un comunicat citat de The Guardian."Atacurile iraniene recente au validat informatiile credibile pe care le-am primit cu privire la un comportament ostil al fortelor iraniene si al gruparilor lor intermediare care ameninta Statele Unite si interesele noastre din regiune", a precizat el.Shanahan a adaugat: "Statele Unite nu cauta un conflict cu Iranul. Masura de astazi a fost luata pentru securitatea si bunastarea militarilor nostri care lucreaza in regiune si pentru a ne apara interesele nationale".Iranul a comunicat, luni, ca va incepe in curand sa incalce limitele privind rezervele de uraniu imbogatit din acordul nuclear.Acordul, care a fost intermediat de fostul presedinte Barack Obama si care a fost mentinut de Iran si celelalte tari semnatare si dupa retragerea SUA, impune o limita de 300 kg de uraniu slab imbogatit pana la 3,67%. Insa Iranul a informat ca si-a marit de patru ori rata de imbogatire asa ca in 10 zile va depasi limita de 300 kg.Un purtator de cuvant al Consiliului de Securitate al Casei Albe a acuzat un "santaj nuclear".Morgan Ortagus, purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, a declarat: "Vom continua sa facem apel la regimul iranian sa nu obtina o arma nucleara, sa isi respecte angajamentele fata de comunitatea internationala"."Este pacat ca au facut acest anunt astazi. Nu surprinde pe nimeni si de aceea presedintele a informat ca acordul trebuie sa fie inlocuit cu unul mai bun", a adaugat ea.Luni, Pentagonul a publicat noi imagini despre care a informat ca demonstreaza ca Iranul se afla in spatele atacului asupra uneia dintre nave."Iranul este responsabila avand in vedere dovezile video si resur ...citeste mai departe despre " SUA vor trimite inca 1.000 de militari in Orientul Mijlociu " pe Ziare.com