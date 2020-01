SUA vor sanctiona Rusia pentru sustinerea acordata regimului Maduro in Venezuela

"Studiem indeaproape rolul Rusiei si nu vom permite nivelul de sustinere pe care l-am vazut in ultimul timp fara sa reactionam", a declarat reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliot Abrams, informeaza AFP. "Preconizam sanctiuni economice suplimentare impotriva unor entitati si indivizi", a spus el.SUA au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Venezuelei dupa realegerea lui Maduro in 2018, in urma unui scrutin prezidential denuntat drept fraudulos.Abrams, care nu a detaliat natura sanctiunilor preconizate, a precizat ca SUA supravegheaza cu atentie rolul Rusiei in Venezuela.Potrivit lui, Rusia este interesata in special de "economia petroliera" a Venezuelei, in timp ce regimul Maduro si-a sporit dependenta de Moscova in ultimul an. "Companiile ruse opereaza acum mai mult de doua treimi, mai mult de 70% din petrolul venezuelean. Prin urmare, rolul Rusiei creste ca importanta", a subliniat el.Elliot Abrams a admis ca Washingtonul a subestimat sprijinul primit de Nicolas Maduro din partea Rusiei si a Cubei, afirmand ca aceste doua tari au trimis in Venezuela mii de agenti de informatii.Asistenta cubaneza si rusa "este, cred eu, pilonul de sustinere cel mai important al regimului, fara care el (regimul) nu ar mai fi acolo", a subliniat Elliot Abrams. Maduro "nu mai are (in sustinerea sa) decat Rusia, Cuba, China si cateva dictaturi bizare de prin lume, insa el pierde sustinerea nu doar a dreptei, nu doar a centrului, ci si a stangii din America Latina", a mai afirmat Abrams.SUA il sustin si l-au felicitat duminica pe liderul opozitiei Juan Guaido pentru realegerea lui in fruntea Parlamentului din Venezuela de catre parlamentarii opozitiei, in timp ce un rival revendica de asemenea fotoliul de presedinte al Parlamentului.In ceea ce-l priveste pe Maduro, el a recunoscut imediat "victoria" acestui candidat rival, Luis Parra, exprimandu-si bucuria ca Juan Guaido a fost "inlaturat".Citeste si 4 milioane de persoane au fugit din Venezuela incepand din 2015, din cauza crizei ...citeste mai departe despre " SUA vrea sa sanctioneze Rusia pentru sustinerea acordata regimului Maduro in Venezuela " pe Ziare.com