Sub tirul dezvaluirilor din "Fire and Fury", Trump isi apara capacitatea mentala: Sunt un geniu foarte stabil!

In seria de mesaje - raspuns la cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff - Donald Trump trece in revista momentele importante ale vietii lui profesionale, culminand cu ocuparea functiei de presedinte. Spune ca cele doua principale calitati ale lui "au fost stabilitatea mentala si sa fiu, cumva, foarte destept".Volumul lui Wolff descrie o Casa Alba cuprinsa de haos, un presedinte care a fost nepregatit sa castige in 2016, si pe ajutoarele lui Trump care desconsidera abilitatile lui si care il descriu ca dezinformat si capricios.Trump a mai scris ca trecerea in scurt timp de la un afacerist de succes la star de televiziune apoi la presedintie - "la prima mea incercare" - il califica "nu drept destept, ci un geniu... si un geniu foarte stabil la asta".Donald Trump va fi supus saptamana viitoare unui examen medical, insa testele pe care le fac presedintii nu presupun si verificarea acuitatii mentale, scrie New York Times.Presedintele SUA se afla weekendul acesta la Camp David, resedinta prezidentiala din Maryland, unde se intalneste cu liderii republicani pentru a discuta agenda pe 2018.Citeste si:Detalii picante despre Trump din cartea lui Wolff: De la poze nud cu Melania la secretul parului blondPrincipalele dezvaluiri facute de Michael Wolff in cartea despre Donald TrumpTrump se dezlantuie asupra autorului cartii despre el: E un ratat care a scris minciuni pentru a vinde o carte plictisitoare