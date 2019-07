Succesoarea lui Merkel ii va lua locul Ursulei von der Leyen in Guvernul de la Berlin

Ursula von der Leyen, confirmata marti de Parlamentul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, anuntase luni ca va demisiona din guvernul federal indiferent de rezultatul votului de a doua zi.Annegret Kramp-Karrenbauer, un aliat apropiat al cancelarului Angela Merkel care este considerata o posibila succesoare a acesteia, nu indeplineste in prezent niciun rol la nivelul Guvernului, o dificultate majora, in opinia criticilor acesteia, pe drumul spre functia de cancelar federal. ...citeste mai departe despre " Succesoarea lui Merkel ii va lua locul Ursulei von der Leyen in Guvernul de la Berlin " pe Ziare.com