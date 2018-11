"Exista in continuare o amenintare pentru ordinea publica si securitatea interna", au afirmat autoritatile.Suedia a introdus masurile in noiembrie 2015, un an in care a inregistrat 163.000 de cereri de azil, numar care a suprasolicitat resursele si capacitatea de cazare ale centrelor de primire si municipalitatilor locale.Alti factori care au motivat extinderea controalelor la frontiera au fost evaluarea serviciilor speciale de securitate Sapo privind riscul de terorism, precum si preocuparile privind modul in care sunt realizate verificarile la frontierele externe ale UE , potrivit unui comunicat oficial.Guvernul suedez a precizat ca Austria Germania si Norvegia - care este si ea membra a zonei libere de circulatie Schengen formata din 26 de tari, desi nu a aderat la blocul comunitar - si-au extins si ele recent perioadele de efectuare a controalelor la frontiere. ...citeste mai departe despre " Suedia extinde controalele la frontiera pana in luna februarie " pe Ziare.com