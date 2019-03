"Avem de-a face cu raul pur si ritualic, iar cei vinovati trebuie trasi la raspundere", a spus seful guvernului de la Stockholm intr-un interviu pentru cotidianul Aftonbladet.Propunerea va fi oficial facuta joi, de ministrul suedez de interne, Mikael Damberg, la o reuniune la Bruxelles a ministrilor justitiei si de interne din Uniunea Europeana, a adaugat publicatia.Lofven a refuzat sa ofere detalii despre cum ar putea fi creat un astfel de tribunal si a subliniat ca circumstantele sunt diferite comparativ cu momentele cand au fost initiate tribunalele pentru genocidul din Rwanda sau razboaiele din Balcani.Tema a aparut in discutie in contextul in care Fortele Democrate Siriene (SDF) conduse de kurzi au inconjurat ultimul bastion al Statului Islamic la Baghuz, in estul Siriei.Kurzii sirieni au sugerat recent crearea unui tribunal al ONU pentru judecarea strainilor pe care ii au prizonieri.Statul Islamic a comis numeroase atrocitati in Siria si Irak, inclusiv crime in masa asupra prizonierilor si masacre, dar si aducerea in stadiul de sclavie a minoritatii religioase yezidi. ...citeste mai departe despre " Suedia propune crearea unui tribunal international pentru luptatorii autointitulatului Stat Islamic " pe Ziare.com