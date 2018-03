Suferinta spionului care l-a "tradat" pe Putin. Impactul asupra alegerilor din Rusia

La sfarsitul anilor '90, Skripal a fost arestat de serviciile de contraspionaj rusesti, fiind acuzat ca lucra pentru MI6, agentia de informatii a Marii Britanii. A facut 10 ani de inchisoare, parasind Rusia in 2010 in urma unui schimb de agenti intre Londra si Moscova.Serghei Skripal a fost ofiter in armata sovietica inainte de a fi recrutat de britanici.Se presupune ca otravirea agentului a fost o operatiune de razbunare a FSB, serviciul rus de informatii. Aceast nou atac al agentilor rusi pe teritoriul Marii Britanii a socat opinia publica din insula si a iritat autoritatile de la Londra."Am un mesaj simplu pentru Rusia. Stim cu ce va ocupati si nu o sa reusiti", a comentat Theresa May, premierul Marii Britanii, fiind citata de cotidianul "The Times".12 ani de la cazul LitvinenkoAcest nou atac coordonat de serviciile de informatii rusesti e la fel de violent, dar si asemanator cu cel asupra lui Alexandr Litvinenko, un alt spion rus, expus radiatiilor in urma otravirii cu poloniu turnat in cana de ceai intr-un restaurant din Londra. Litvinenko a murit in 2006, intr-un spital britanic.Alexandr Litvinenko, pe patul de moarte in anul 2006. Spionul rus, un critic al lui Vladimir Putin , a fost otravit cu poloniu radioactiv, foto: captura You TubeIn urma anchetei procurorilor, un judecator a facut public un rechizitoriu care descrie in amanunt desfasurarea operatiunii FSB de eliminare a lui Alexandr Litvinenko, un vocal contestatar al lui Vladimir Putin.O familie blestemataSotia lui Serghei Skripal a murit in anul 2012, vecinii din Wiltshire, unde locuieste acesta spun ca Ludmila a murit intr-un accident de masina in 2012, la varsta de 59 de ani, dar pe certificatul de deces e trecuta si existenta unei forme de cancer. De asemenea, sunt informatii ca fiul lui Skripal ar fi murit si el, anul trecut, intr-un accident de masina petrecut in Sankt Petersburg, Rusia.Medicii si expertii guvernamentali au anuntat ca substanta folosita impotriva lui Skripal e probabil sa fie un "agent paralizant" utilizat des de serviciile secrete pentru "eliminarea tintelor", conform cotidianului birtanic "The Telegraph".Un raport SUA a documentat 14 morti suspecte petrecute pe teritoriul Marii Britanii de la venirea lui Vladimir Puti ...citeste mai departe despre " Suferinta spionului care l-a "tradat" pe Putin. Impactul asupra alegerilor din Rusia " pe Ziare.com