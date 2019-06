Summit de criza la Bruxelles pentru numirea in posturi de conducere in cadrul UE

Candidatul Patridului Popular European (PPE, dreapta) in fruntea executivului european, germanul Manfred Weber, ar fi renuntat, au declarat surse apropiate acestuia.Conditia pusa ar fi fost sa fie ales saptamana viitoare la presedintia Parlamentului European. In urma retragerii lui s-ar putea afla daca un alt candidat, cel al social-democratilor, Frans Timmermans, actual prim-vicepresedinte al Comisiei, poate obtine dubla majoritate ceruta in Consiliu si Parlamentul European pentru a ocupa postul.Potrivit a doi responsabili implicati in negocieri, tabara social-democrata s-a angajat in alegerea lui Manfred Weber, dar a acceptat si sa acorde PPE o alta favoare, presedintia Consiliului, pentru a se asigura ca partidul de dreapta, al carui sprijin este indispensabil, il va sustine pe Timmermans.Weber si-ar putea anunta retragerea duminica, dupa ce vor exista asigurari ca liderii altor familii politice au aprobat "deal-ul".Cancelarul german Angela Merkel a discutat despre aceasta retragere cu omologii sai europeni Emmanuel Macron, Pedro Sanchez si Mark Rutte, prezenti la summit-ul G20 de la Osaka.Acordul urmeaza sa fie incheiat duminica seara si comunicat sefilor grupurilor politice pentru alegerea presedintelui noului Parlament saptamana viitoare la Strasbourg.Pe langa presedintia Comisiei si a Consiliului, postul de sef al diplomatiei europene urmeaza sa fie atribuit, respectand paritatea si echilibrul geografic.Potrivit unor surse din PPE, liberalii blocheaza acordul si solicita, la fel ca si PPE, presedintia Consiliului.Doua nume sunt mentionate in prezent pentru acest post: cel al presedintelui roman Klaus Iohannis, membru PPE, si premierul belgian Charles Michel pentru liberali.Bulgaroaica Kristalina Georgieva, de la PPE, este mentionata pentru diplomatia europeana, post pentru care liberalii nu au avansat niciun nume.In ceea ce o priveste pe liberala daneza Margrethe Vestager, figura importanta a actualei Comisii, ea ar putea deveni prima vicepresedinta a executivului de la Bruxelles, ceea ce ar echilibra repartizarea posturilor.Pentru a castiga, Frans Timmermans va trebui sa treaca de ostilitatea a cinci tari: cele patru membre al grupului de la Visegrad ( Ungaria , ...citeste mai departe despre " Summit de criza la Bruxelles pentru numirea in posturi de conducere in cadrul UE " pe Ziare.com