Summit-ul de la Sibiu - moment istoric pentru Romania, decizii cruciale pentru UE

Liderii PPE se vor reuni joi, de la ora 10:00, la Summit-ul Partidului Popular European, la Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA Sibiu, urmand ca ulterior presedintele Klaus Iohannis sa aiba declaratii de presa comune cu presedintele PPE, Joseph Daul, liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, precum si cu presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban.Incepand cu ora 11:45 sefii statelor si guvernelor UE, printre care cancelarul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, precum si premierul Ungariei, Viktor Orban, vor sosi la Primaria Sibiu, unde se desfasoara Summit-ul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana.Reuniunea Consiliului European cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va incepe la 12:30, in Sala Atrium, din Primaria Sibiu.Liderii europeni vor face o fotografie de familie la ora 13:15 in Piata Mare, iar de la 13:30 vor participa la un dejun de lucru la Muzeul Brukenthal din Sibiu, urmand ca la 15.30 sa inceapa a doua sesiune de lucru a summitului informal al Consiliului European.Presedintele Klaus Iohannis are programata, incepand cu ora 18:00, o conferinta de presa comuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, in agenda lui Iohannis figureaza o intalnire cu reprezentantii Forumului Democrat al Germanilor din Romania , cu participarea Cancelarului Republicii Federale Germania , Angela Merkel.Se va propune modificarea Tratatului de la LisabonaCancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a anuntat ca va propune la summit-ul Consiliului European de la Sibiu reformarea Uniunii Europene prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledand pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.Sebastian Kurz a exprimat preocupare in legatura cu nerespectarea regulilor privind deficitul bugetar in zona euro. "Atunci cand Comisia Europeana reactioneaza ridicand din umeri, mai mult sau mai putin, in legatura cu gradul de indatorare al Frantei sau Italiei, Europa are o problema. Aceste lucruri trebuie sa se