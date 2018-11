Suntem pregatiti sa preluam presedintia Uniunii Europene?

Presedintia ne ofera oportunitatea sa influentam deciziile pe marile teme europene, sa punem temele romanesti pe agenda Uniunii Europene si, nu in ultimul rand, sa ne promovam tara.Dar, pentru a fructifica la maximum aceste oportunitati, trebuie ca toate institutiile implicate sa fie bine pregatite, iar oamenii care ne reprezinta in timpul presedintiei sa fie competenti si credibili in fata partenerilor europeni.Brexit si Bugetul UE post-2020, subiectele majore ale presedintiei romaneEste absolut firesc sa facem toate aceste trei lucruri: sa incercam sa influentam mai mult marile decizii, sa punem temele romanesti pe agenda si sa ne promovam mai mult tara.Sensul acestor presedintii rotative este tocmai acela ca, timp de 6 luni, fiecare tara a Uniunii Europene sa fie in centrul atentiei si sa isi poata pune amprenta mai mult decat ca de obicei asupra agendei europene. Iar urmatoarele 6 luni de zile in Uniunea Europeana vor fi foarte multe decizii importante care trebuie luate si pe care tara noastra isi poate pune amprenta.In primul rand, va trebui sa ducem la finalizare negocierile pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2021 - 2027 inainte de alegerile europarlamentare din 2019. De ce este important sa adoptam bugetul acum? Pentru a oferi predictibilitate beneficiarilor de fonduri europene.Orasele si comunele trebuie sa stie de acum cate fonduri vor avea la dispozitie pentru investitii in infrastructura, trebuie sa stim cati bani avem pentru a construi autostrazi, spitale sau linii de cale ferata. De asemenea, fermierii trebuie sa fie pregatiti si sa stie cati bani vor primi pentru subventii pana in 2027 sau pentru investitii in exploatatiile agricole.Daca adoptam din timp bugetul, autoritatile nationale vor avea timp suficient sa se pregateasca pentru a incepe absorbtia fondurilor europene din prima zi a exercitiului financiar viitor, adica de la 1 ianuarie 2021.Tot in timpul presedintiei noastre este programata iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 30 martie 2019. Chiar daca, dupa aceasta data, vom intra intr-o perioada tranzitorie in care se va negocia mai departe relatia viitoare cu Marea Britanie, in timpul presedintiei romane se va produce trecerea simbolica de la o Uniune de 28 de state, la una de 2 ...citeste mai departe despre " Suntem pregatiti sa preluam presedintia Uniunii Europene? " pe Ziare.com