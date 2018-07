Surprinzator, Trump loveste in NATO mai eficient ca Putin. Cazul Muntenegru

Intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin din Helsinki, Finlanda , va intra in istorie si prin faptul ca le va oferi diplomatilor si jurnalistilor un etalon si o posibilitate de studiu al modalitatilor prin care, pentru prima data in istoria moderna, un autocrat rus a manipulat in fata intregii lumi un presedinte ales, ce reprezinta cea mai puternica democratie din lume."Astazi, atat Rusia , cat si Statele Unite se confrunta cu un nou set de provocari. Acestea includ o nepotrivire periculoasa a mecanismelor de mentinere a securitatii si stabilitatii internationale, a crizelor regionale, a amenintarilor teroriste si a criminalitatii transnationale, problemele legate de relatiile economice, riscurile de mediu si alte provocari.Le putem face fata numai daca strangem randurile si lucram impreuna. Speram ca vom ajunge la aceasta intelegere cu partenerii nostri americani", a declarat Vladimir Putin, luni, la Helsinki.Donald Trump e un presedinte slab, sustinut totusi de 41,8% dintre americani. E cel mai popular reprezentant al Partidului Repubican. Cu toate acestea, prestatia sa de la conferinta de presa comuna, tinuta in Palatul Prezidential din Helsinki, a provocat stupoare si revolta chiar si in interiorul formatiunii care detine majoritatea locurilor in Congresul SUA."Presedintele Trump trebuie sa-si clarifice declaratiile din Helsinki privind sistemul nostru de informatii si (legatura cu - n.red.) Putin. Este cea mai grava greseala a presedintiei sale si trebuie corectata imediat", a scris pe Twitter Newt Gingrich, unul dintre cei mai influenti sustinatori ai lui Donald Trump, o figura emblematica a Partidului Republican.De ce ar trebui sa apere soldatii americani Muntenegru?Intr-un interviu oferit postului de stiri Fox News, luni, in ziua intalnirii cu Vladimir Putin si difuzat a doua zi, marti, Donald Trump face o noua referire negativa la adresa NATO , punand in discutie relevanta articolului 5, cel care garanteaza statelor membre apararea comuna in cazul unei agresiuni.Tucker Carlson, Fox News ...citeste mai departe despre " Surprinzator, Trump loveste in NATO mai eficient ca Putin. Cazul Muntenegru " pe Ziare.com