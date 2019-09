Comisia Electorala a Israelului a difuzat doar rezultate fragmentare, dupa deschiderea a 44% dintre buletine, insa mass-media israeliana prezinta rezultate mai complete care nu au fost inca dezvaluite de autoritatile electorale, informeaza AFP si dpa.Dupa numararea a peste 92% dintre buletinele de vot, s-a aflat ca partidele celor doi contracandidati au obtinut fiecare cate 32 de locuri din totalul celor 120 din Knesset, parlamentul israelian, si nu reusesc, nici macar cu aliatii lor, sa depaseasca nivelul de 61 de parlamentari pentru a obtine majoritatea."Lista unita" a partidelor arabe ar fi obtinut 12 locuri si s-ar putea impune drept a treia forta politica in Knesset, urmata de partidul Israel Beiteinu (Israel Casa Noastra) al fostului ministru Avigdor Lieberman, cu 9 locuri.Acesta din urma, care a declarat, marti, ca doreste o coalitie cu Likud (dreapta) al lui Benjamin Netanyahu si cu partidul Kahol Lavan (Albastru-Alb) al lui Benny Gantz, ar putea deveni un important factor de decizie.In Israel, presedintele ii consulta pe deputatii alesi care trebuie sa-i recomande un sef de guvern. Partidele arabe, ostile premierului aflat in functie, au sugerat deja ca se vor opune desemnarii lui Netanyahu, fara a confirma insa daca o vor sustine pe cea a lui Benny Gantz.Netanyahu le-a declarat, miercuri, sustinatorilor sai ca Israelul are nevoie de "un guvern puternic, stabil si sionist".Conform sondajelor realizate la iesirea de la urne, coalitia de centru-stanga Albastru & Alb se clasa pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat. ...citeste mai departe despre " Surpriza la alegeri in Israel: Partidele lui Netanyahu si Ganz sunt la egalitate si nu pot forma niciunul un guvern de coalitie " pe Ziare.com