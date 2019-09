Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestatie.Sustinatorii miscarii secesioniste au venit inarmati cu steaguri si au purtat tricouri in culorile catalane.Diada sau Ziua nationala a Cataloniei, se sarbatoreste anual la 11 septembrie si marcheaza caderea Barcelonei in timpul Razboiului de Succesiune spaniol, care a avut loc in 1714 si pierderea ulterioara a institutiilor si legilor catalane.Incepand cu 2012, pe 11 septembrie a devenit data se organizaeza marsuri in favoarea miscarii de secesiune a Calaloniei.In jur de 500 de persoane s-au indreptat dupa manifestatie catre Parlaemnt, daramand cateva garduri de protectie. De asemenea, au aruncat cu pietre si bete spre fortele de ordine si au dat foc unei pancarte. ...citeste mai departe despre " Sute de oameni protesteaza la Barcelona, cerand independenta Cataloniei " pe Ziare.com