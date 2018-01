Tanara vedeta politica a Austriei ii da batai de cap Angelei Merkel

E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern la frageda varsta de 31 de ani pare sa-i dea dreptate.Miercuri, in cadrul primei sale vizite la Angela Merkel, sefa de guvern cu cea mai lunga experienta din Uniunea Europeana, au existat insa multe semnale ca tanarul Kurz cam exagereaza cu mersul inainte in timp record.Tanara vedeta politica nu a ajuns in functia de cancelar doar datorita increderii de sine aproape obraznice. Sebastian Kurz are un instinct al populismului si e dispus sa se alieze cu parteneri care ii sperie pe altii. Coalitia sa cu partidul populist de dreapta FPO, un aliat de baza al partidului Front National din Franta , o dezgusta probabil pe Angela Merkel. Pentru ea, nici nu intra in discutie o colaborare cu extremistii de dreapta din randurile partidului AfD (Alternativa pentru Germania ).De peste 100 de zile, Merkel incearca sa formeze un guvern - intai cu liberalii si cu ecologistii, acum cu social-democratii. Si tocmai acum vine Kurz si ii spune la Berlin cat de mult se bucura ca are un guvern stabil la Viena. Cu un fel de veselie rautacioasa, a declarat ca isi doreste asa ceva "in curand" si pentru Germania.De ce e Kurz periculos pentru MerkelAmbii politicieni au subliniat ca au multe in comun. Dar exista atatea diferente: Merkel vrea mai multa integrare europeana si e dispusa sa puna la dispozitie si mijloace financiare pentru atingerea acestui obiectiv.In schimb, Kurz vrea sa fie luate mai multe decizii la nivel regional si nu e dispus sa compenseze efectele Brexit-ului pentru UE prin acordarea unor sume suplimentare din partea statelor bogate ca Germania si Austria In plus, tanarul cancelar austriac continua sa critice pozitia lui Merkel privind distribuirea refugiatilor pe baza unor cote si pledeaza pentru un sfarsit al sanctiunilor impotriva Rusiei, impuse in urma anexarii Crimeei.Merkel si Kurz cauta stabilitatea, amandoi stiu prea bine ca e nevoie de o aritmetica foarte complicata pentru a forma coalitii. Ce le lipseste? Un plan adevarat, o idee de tipul celor formulate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cum ar trebui sa se dezvolte Europa in continuare.Viziunii sale nu-i corespunde inca niciun raspuns de la Berlin. Si oare cat de mare va mai ...citeste mai departe despre " Tanara vedeta politica a Austriei ii da batai de cap Angelei Merkel " pe Ziare.com