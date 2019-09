Tara cu 1 milion de gradini comunitare si liste de asteptare de pana la cinci ani pentru orasenii care vor sa lucreze pamantul

In Germania , gradinaritul comunitar - numit Kleingarten (gradini mici) sau Schrebergarten (dupa fizicianul si profesorul german Daniel Schrebe, promotor al beneficiilor petrecerii timpului in natura pentru tineri in secolul al XIX-lea) - nu se reduce nicidecum la cateva petece de verdeata. Vorbim de gradini meticulos ingrijite si chiar de locuinte de vara langa ele.Situate de cele mai multe ori in spatii urbane cu mai putina cautare, gradinile comunitare au devenit o traditie adanc inradacinata in cultura germana, se arata intr-un reportaj BBC.O sursa importanta de hrana in timpul celor doua razboaie mondiale, gradinile comunitare au inceput, pe masura ce economia Germaniei s-a refacut pe parcursul deceniilor urmatoare, sa reprezinte mai putin o necesitate si mai mult un lux pentru locuitorii in varsta ai orasului, cu precadere in Germania de Vest.Cu timpul, gradinaritul urban a ajuns sa fie guvernat de o sumedenie de norme, ceea ce a dat nastere la expresii ca "mentalitate de gradina Schreber", folosita pentru a-i descrie pe membrii cu viziuni inguste, obedienti ai societatii.Lucrurile stau cu totul diferit astazi, cand se constata o crestere a cererii pentru astfel de oaze urbane din partea tinerilor, a asa-numitilor Millennials, si in special a familiilor cu copii, dar si a mai tinerei Generatii Z, potrivit unui studiu al Institutului German pentru Constructii, Oras si Spatiu.In jur de 95% dintre cele un milion de gradini ale Germaniei sunt ocupate in prezent, iar varsta medie a membrilor asociatiilor de gradinari este in scadere, de la 65-67 de ani in urma cu zece ani la 56 de ani acum.Interesul tinerilor a contribuit la disiparea stigmatului, iar acum exista in Berlin 12.000 de oameni care isi doresc sa practice gradinaritul urban, inscrisi pe liste de asteptare de doi pana la cinci ani.Aceasta tendinta reflecta pe de o parte nevoia tot mai greu de reprimat a locuitorilor urbani de a se conecta la natura si constientizarea beneficiilor timpului petrecut in natura, confirmate de numeroase studii.Este, totodata, o consecinta a cresterii popularitatii dietelor pe baza de plante, a ingrijorarilor legate de pesticide si de alte substante chimice, a avers ...citeste mai departe despre " Tara cu 1 milion de gradini comunitare si liste de asteptare de pana la cinci ani pentru orasenii care vor sa lucreze pamantul " pe Ziare.com