"Avand in vedere responsabilitatea Rusiei pentru acest conflict, indemnam Rusia sa stabilizeze fara intarziere situatia de securitate din Donbass. Reamintim ca durata sanctiunilor economice privind Donbass este in mod clar legata de implementarea completa si ireversibila de catre Rusia a Acordurilor de la Minsk", se afirma in comunicatul dat publicitatii dupa reuniunea de la Toronto la care au participat ministrii de Externe ai statelor G7 si Federica Mogherini, inaltul reprezentat al UE pentru Politica Externa."Aceste sanctiuni pot fi revizuite doar daca Rusia isi indeplineste cu adevarat angajamentele, insa suntem pregatiti sa luam si noi masuri restrictive daca actiunile Rusiei necesita acest lucru", avertizeaza oficialii, citati de agentia rusa Tass.Conform comunicatului, statele G7 "reitereaza sustinerea pentru suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Ucrainei" si condamna "degradarea situatiei drepturilor omului" in Crimeea, regiune anexata de Rusia de la Ucraina in anul 2014.Grupul celor sapte mari economii ale lumii este alcatuit din Statele Unite, Marea Britanie, Germania Italia si Japonia Discutiile, care s-au incheiat luni, au avut drept scop sa ajute la pregatirea unui summit G7, ce va avea loc in Canada la inceputul lunii iunie. ...citeste mai departe despre " Tarile G7 ameninta Rusia cu noi sanctiuni " pe Ziare.com