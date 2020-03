Guvernul ungar a introdus in anul 2010 o serie de taxe speciale percepute companiilor de telecomunicatii, energetice si de distributie. Cum aceste companii sunt majoritatea straine, cei care au criticat noile taxe le-au considerat a fi o masura protectionista, chestiune care a antrenat si divergente intre Budapesta si Bruxelles, in plus fata de disputele pe tema statului de drept.Prin urmare, compania de telecomunicatii Vodafone , inregistrata in Olanda , si societatea de distributie britanica Tesco s-au adresat justitiei europene, dar CJUE nu le-a dat castig de cauza.Potrivit instantei europene, aceste taxe - care cresc in functie de cifra de afaceri - nu sunt discriminatorii, intrucat ele afecteaza in mod egal orice companie cu o prezenta semnificativa pe piata. Faptul ca cele mai mari companii de acest fel cu activitate in Ungaria au actionariat majoritar strain este ''o chestiune de imprejurare'', se arata in verdictul CJUE.Dar, intr-o decizie separata, instanta europeana a dat un verdict impotriva Budapestei in dosarul in care compania Google a contestat o amenda de 3,1 milioane de euro ce i-a fost aplicata pentru refuzul de a depune o declaratie fiscala in vederea stabilirii obligatiilor aferente taxei maghiare pe publicitate. ...citeste mai departe despre " Taxele speciale impuse de Ungaria operatorilor telecom si din retail nu incalca legislatia UE, a decis CJUE. Google, insa, a avut castig de cauza " pe Ziare.com