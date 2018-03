Taxele vamale simetrice cu care se ameninta reciproc Trump si UE ar putea fi ilegale

Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar putea fi vizate de restrictiile europene.In replica la amenintarea presedintelui american privind impunerea de tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, Bruxelles-ul vrea sa aplice sanctiuni vizand importuri de produse americane in valoare de 2,8 miliarde de euro (3,5 miliarde dolari), prin impunerea unei taxe vamale de 25%, scrie Bloomberg.Liderul de la Casa Alba a anuntat ca va impune tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu, dar nu este clar daca aceste taxe vor fi valabile la toate importurile ori doar la cele din anumite tari.Uniunea Europeana si China au avertizat in mod repetat ca vor introduce masuri simetrice daca Administratia Donald Trump va impune tarife la aluminiu si otel. Oficiali europeni citati de presa germana si de agentia Bloomberg au declarat ca UE poate adopta rapid masuri de retorsiune vizand produse exportate de Statele Unite.Conform unor surse citate de agentia de presa DPA, de publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) si de agentia Bloomberg, Bruxelles-ul a alcatuit deja o lista a produselor americane care vor fi vizate de restrictii.Pe lista figureaza produse de genul sucurilor de portocale din California, rosii si cartofi, precum si motociclete Harley-Davidson si whisky american.Potrivit cotidianului Financial Times, oficiali din cadrul Comisiei Europene au prezentat, luni, statelor membre o lista de 100 de produse americane care ar putea fi vizate de masurile de retorsiune.Masurile Washingtonului cat si reactia Bruxelles-ului ar putea fi ilegaleSpecialistii consultati de Financial Times au explicat ca atat masurile Washingtonului, cat si reactia Bruxelles-ului risca, insa, sa incalce reglementarile comerciale internationale."Planul UE de reactie la taxele promise de Donald Trump la importurile de aluminiu si otel vizand produse din SUA precum motocicletele Harley-Davidson risca sa fie tot o incalcare a reglementarilor OMC, explica unii experti. In afara de sanctionarea produselor americane, oficialii europeni au lansat discutii pentru a contesta decizia SUA la OMC (...).Reactia UE se bazeaza pe ceea ce expertii considera a fi, in cel mai bun caz, ...citeste mai departe despre " Taxele vamale simetrice cu care se ameninta reciproc Trump si UE ar putea fi ilegale " pe Ziare.com