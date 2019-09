Daca acest experiment, programat sa se desfasoare pana pe 20 septembrie, "se va dovedi concludent, exploatarea comerciala a SeaBubbles ar putea fi avuta in vedere in primavara anului 2020", a precizat intr-un comunicat Prefectura regionala din Paris, informeaza AFP.Pentru aceste teste, vehiculele SeaBubbles, echipate cu motoare electrice, au fost autorizate sa navigheze cu o viteza maxima de 30 de kilometri pe ora, care depaseste de peste doua ori limita admisa in prezent pentru circulatia ambarcatiunilor pe Sena.Vehiculele SeaBubbles, ce au o capacitate de cativa pasageri, reiau principiul de baza al hidropterului, dezvoltat de navigatorul francez Alain Thebault: mai multe "folii", un fel de arce din fibra de sticla scufundate, mentin ambarcatiunea in afara apei la o distanta de aproximativ 50 de centimetri deasupra valurilor, gratie vitezei de deplasare."Suntem incantati ca ne-am intors la Paris (...). Toate semnalele par intr-adevar sa autorizeze inceperea exploatarii comerciale a taxiurilor noastre Bubble inca din primul trimestru al anului 2020.Confirmam ambitia proiectului SeaBubbles de a pozitiona inca o data Sena in centrul mobilitatii populatiei franceze prin respectarea principiului 'Zero zgomot, Zero valuri, Zero emisii de CO2'", a declarat CEO-ul SeaBubbles, suedezul Anders Bringdal.Un prototip a fost testat prima data pe Sena in iunie 2017. Alain Thebault a deplans apoi, de mai multe ori, lentoarea procedurilor administrative din Paris.Alte teste au avut loc la Geneva, Miami, Saint-Tropez si Monaco. Insa Parisul reprezinta obiectivul concret al acestui proiect.Compania producatoare considera ca "viitorul mobilitatii populatiei trebuie sa vina din zona apei, o cale naturala de deplasare si istorica, aflata in centrul oraselor si care a fost prea mult timp subestimata".Citeste mai departe despre " Taxiurile zburatoare SeaBubbles sunt testate la Paris (Video) " pe Ziare.com