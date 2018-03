Teldrum-ul lui Viktor Orban

Ei bine, eu nu o sa va plictisesc cu propria mea parere despre acest subiect, ci o sa va spun o poveste despre o tara unde nu exista un parchet anti-coruptie si unde Teldrum-ul local a capatat o reputatie internationala de necontestat, dar nedorita. Poate astfel vom intelege unde ar fi putut sa se afle astazi si Romania Lorinc Meszaros este un umil instalator ajuns primar in satul sau natal, Felcsut (adica Csut-ul de Sus); Felcsut are mai putin de 1.700 de locuitori si se situeaza in judetul Fejer din centrul Ungariei. Acest mic sat are privilegiul de a fi localitatea maghiara cu cei mai bogati locuitori (depasind districtele 2 si 12 din Budapesta, polul bogatiei unguresti de pana atunci), statut dobandit in 2009, dupa ce in 2008 era abia pe locul 336 in tara. Ca atare, cei 1.700 de locuitori se bucura de un stadion ultramodern (Pancho Arena) cu 3.900 de locuri si de o cale ferata speciala ingusta (ecartament de 760 mm) care ii conecteaza de restul lumii, printr-o legatura de 6 km la magistrala Bicske-Szekesfehervar.Calea ferata a fost finantata de Uniunea Europeana, pe un plan de trafic care prevedea 2.500 de calatori zilnic (la o populatie de nici 1.700 de locuitori!). In realitate sunt cam 2-3 calatori zilnic. Micutul instalator ungur este actionar, se pare, la peste 200 de societati (sursa aici), considerandu-se un Zuckerberg al Ungariei.Intre 2010 si 2017, 9 dintre firmele lui Meszaros au castigat 97 de contracte publice (jumatate dintre ele in urma unor licitatii in care nu au avut competitie), in valoare totala de 1,56 miliarde Euro (dintre care 83% provenind din fonduri structurale europene). Nici n-a inceput bine anul si una dintre firmele lui (Meszaros & Meszaros Kft) a mai castigat doua noi contracte: un drum de 15.7 km intre Szazhalombatta si Ercsi, (49 miliarde forinti, adica peste 150 milioane Euro) si (in consortiu de aceasta data) un depozit de deseuri la Ozd in valoare de doar 5 miliarde forinti (doar 15 milioane Euro).Meszaros este al cincilea cel mai bogat ungur si influenta sa asupra afacerilor din tara vecina este atat de mare incat o companie, Konzum Nyrt, la care el a cumparat numai 20% din actiuni, a avut cea mai mare crestere (500%) intr-un an la bursa de la Budapesta! De asemenea, copiii sai au infiintat o firma (Fejer-B.A.L. ...citeste mai departe despre " Teldrum-ul lui Viktor Orban " pe Ziare.com