Tensiuni in crestere in zona Golfului Persic: Apeluri la calm, dupa ce Trump a acuzat Iranul de atacurile asupra a doua petroliere

Doua petroliere - unul norvegian, iar celalalt japonez - au fost joi tinta unor atacuri de origine nedeterminata, in timp ce navigau in apropierea Stramtorii Ormuz, o ruta maritima strategica la nivel mondial.Aceste atacuri au loc la o luna dupa sabotarea a patru nave - trei petroliere - in largul Emiratelor Arabe Unite (EAU) . Washingtonul a aratat la acea vreme cu degetul spre Teheran, care a dezmintit."Vedem vaporul, cu o mina care nu a explodat si asta e un semn" al Iranului, a dat asigurari vineri presedintele american la Fox News, bazandu-se pe o inregistrare video publicata de Pentagon.Inregistrarea video pare sa arate acostarea unuia dintre petroliere de catre o vedeta rapida a Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a regimului iranian, care retrage o "mina-ventuza neexplodata" de pe coca petrolierului.Gardienii "nu voiau sa lase probe in urma lor", a apreciat Trump.Moscova, aliata Iranului, a condamnat "dur" atacurile si a cerut Washingtonului "sa nu traga concluzii pripite", in contextul in care mai multi analisti au apreciat ca imaginile video nu sunt concludente.ONU a cerut o ancheta independenta in vederea gasirii autorilor atacului.