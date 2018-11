Tensiuni in crestere pe relatia cu Kievul, dupa ce tot mai multi ucraineni vor si obtin cetatenia romana

Cererile de cetatenie romana in regiunea Odessa din Ucraina s-au dublat de la inceputul anului 2017, iar analistii spun ca ar putea provoca tensiuni suplimentare cu Bucurestiul - deja infuriat de adoptarea legii care promoveaza limba ucraineana in scoli.Amintim ca, in septembrie 2017, in Ucraina a fost promulgata o lege care restrictioneaza predarea in limba minoritatilor nationale. Aceasta prevedea introducerea treptata a unui nou sistem prin care se inlocuiau materiile care se predau in limba romana cu discipline care urmau sa fie predate in limba ucraineana.In plus, Bucurestiul a renuntat la taxele consulare pentru pasapoarte in 2017, care ajungeau la aproximativ 300 de dolari, scrie Balkan Insight."Numarul solicitantilor de pasaport romanesc conteaza. Orice serviciu consular pe care il cauta a devenit acum mai atractiv, pentru ca totul este gratuit", a declarat Emil Rapcea, consulul general al Romaniei la Odessa, citat de TVR.Cu toate acestea, expertii se asteapta ca numarul in crestere al ucrainenilor care vor cetatenie romana sa sporeasca tensiunile, in contextul in care Ucraina nu recunoaste dubla cetatenie."Cetatenia dubla nu are un anumit cadru juridic in Ucraina, deoarece legea nu recunoaste o astfel de relatie juridica, in ciuda recomandarilor partenerilor occidentali de a lua in considerare experienta tarilor UE ", a explicat analistul politic Mihai Isac pentru BIRN.Acesta a afirmat ca obtinerea de drepturi in UE prin cetatenia romana are un scop practic pentru multi cetateni din Ucraina, deoarece inseamna ca pot calatori, lucra sau studia in state europene.Statisticile din Ucraina arata ca astazi doar doua scoli utilizeaza un curriculum pentru limba romana in regiunea Odessa fata de 18, atunci cand Ucraina a declarat independenta fata de URSS in 1991."Relatiile dintre Bucuresti si Kiev au fost, de asemenea, afectate de adoptarea noii Legi a Educatiei din Ucraina in anul 2017. In cativa ani, romanii au studiat doar cateva subiecte in limba materna in scoala, iar restul in limba ucraineana", a mai spus Isac.Vezi si Romania reactioneaza dupa ce Ucraina desfiinteaza prin lege predarea in limba minoritatilorDe asemenea, Romania mai este "deranjata" de Ucraina in contextul in care cea din urma insista asupra unei distin ...citeste mai departe despre " Tensiuni in crestere pe relatia cu Kievul, dupa ce tot mai multi ucraineni vor si obtin cetatenia romana " pe Ziare.com