Tensiuni intre Rusia si Ucraina: America trimite o nava de razboi in Marea Neagra

Astfel, armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia despre eventualul sau plan de a trimite o nava militara in Marea Neagra, a anuntat CNN, citand mai multi oficiali americani, care au afirmat ca acest demers reprezinta "un raspuns" la confruntarea recenta intre Rusia si Ucraina in apropiere de stramtoarea Kerci, care face posibil accesul din Marea Neagra in Marea Azov, a informat presa americana, citata de Xinhua."Statele Unite isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Conventiei de la Montreux. Cu toate acestea, nu vom comenta despre natura corespondentei noastre diplomatice cu guvernul turc", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, citat de CNN.Potrivit Conventiei de la Montreux semnata in 1936, navele tarilor neriverane sunt obligate sa notifice Turcia in avans despre trecerea lor prin stramtorile Bosfor si Dardanele, care leaga Marea Mediterana de Marea Neagra.In conformitate cu prevederile acestei conventii, navele tarilor neriverane nu pot ramane in Marea Neagra mai mult de 21 de zile.La 25 noiembrie, trei nave ale Fortelor navale ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - cu 24 de marinari au fost capturate de garzile de coasta ruse in timp ce se pregateau sa intre in stramtoarea Kerci pentru a ajunge in Marea Azov, pe motiv ca ar fi incalcat frontiera maritima a Rusiei.Marina ucraineana a calificat incidentul drept "act de agresiune", declarand ca a informat Moscova in avans despre trecerea navelor prin stramtoarea Kerci.In acelasi timp, Rusia a declarat ca nu a primit niciun fel de instiintare de acest gen, iar navele ucrainene au ignorat somatiile garzilor de coasta ruse.Ministerul de Externe al Ucrainei a lansat un apel tarilor semnatare ale Memorandumului de la Budapesta (1994) - Statele Unite, Marea Britanie si Rusia, trei tari care ar trebui sa garanteze independenta Ucrainei - pentru organizarea unor consultari urgente cu privire la tensiunea din stramtoarea Kerci.Citeste si:Toti marinarii ucraineni retinuti de Rusia au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a graniteiPutin, declaratie amenintatoare la finalul G20: Razboiul va continua in estul Ucrainei ...citeste mai departe despre " Tensiuni intre Rusia si Ucraina: America trimite o nava de razboi in Marea Neagra " pe Ziare.com