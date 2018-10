Tensiunile cresc intre Italia si Germania: Vom inchide aeroporturile, asa cum am inchis deja porturile

"Daca cineva, la Berlin sau Bruxelles, se gandeste sa arunce zeci de migranti in Italia prin zboruri charter neautorizate, ar trebui sa stie ca niciun aeroport nu este si nu va fi disponibil", a declarat Salvini."Vom inchide aeroporturile asa cum am inchis deja porturile", a adaugat el.Cele doua state lucreaza la un acord in baza caruia Germania va returna in Italia migranti care au depus deja cerere de azil in aceasta tara, dar documentul nu a fost inca semnat.Cotidianul italian La Repubblica a relatat sambata ca agentia germana pentru refugiati a trimis "zeci de scrisori" unor migranti, informandu-i despre un transfer in Italia, posibil prin curse aeriene charter.Primul din aceste transferuri este planificat pe 9 octombrie, a scris publicatia de la Roma.La randul lor, angajati ai aeroportului din Munchen au declarat pentru dpa ca autoritatile bavareze planuiesc, in zilele urmatoare, o deportare masiva de migranti care au sosit la granita germana, dar au fost inregistrati mai intai in Italia.Potrivit surselor, politia bavareza va insoti un zbor charter cu migranti spre Italia, stat care, potrivit Regulamentului Dublin, este responsabil cu procesarea cererilor lor de azil.Ministerul de Interne al Bavariei a refuzat sa confirme sau sa infirme informatia.Ministrul federal de interne, bavarezul Horst Seehofer, a declarat luna trecuta ca s-a ajuns la un acord cu Italia si ca se asteapta ca acesta sa fie semnat in scurt timp. Salvini a negat insa a doua zi, cerand mai multe concesii din partea Germaniei.Seehofer le-a cerut cancelarului german Angela Merkel si premierului italian Giuseppe Conte sa intervina pentru a pune capat acestui blocaj."Acordul a fost negociat si urmeaza acelasi principiu ca si cel cu Grecia ", a declarat Seehofer, pentru publicatia Welt am Sonntag."Returnam refugiati in Italia, dar trebuie sa preluam acelasi numar dintre cei salvati de pe mare", a continuat el."Insa acum Salvini spune brusc: Voi semna doar daca Germania sprijina pozitia Italiei privind azilul in Uniunea Europeana. Sefii de guverne trebuie sa actioneze" pentru a rezolva situatia, a adaugat ministrul german. ...citeste mai departe despre " Tensiunile cresc intre Italia si Germania: Vom inchide aeroporturile, asa cum am inchis deja porturile " pe Ziare.com