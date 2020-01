Potrivit ministrului-sef al teritoriului britanic, Fabian Picardo, "teritoriul ar trebui sa ramana accesibil pentru restul Uniunii", noteaza Euronews.Gibraltar, cu o suprafata de putin peste 6 km patrati, ar trebui sa iasa din UE odata cu Marea Britanie, la 31 ianuarie. Este singurul teritoriu britanic de peste mari situat in Europa , in sudul peninsulei iberice."Daca te uiti la alte microstate din Europa, acestea profita de zonele comune de calatorie cu Schengen, chiar daca nu fac parte in totalitate din Sistemul Informatic Schengen, dar exista aceasta posibilitate de a circula liber intre teritoriile Uniunii Europene si aceste microstate", a declarat Picardo."Are sens pentru Uniunea Europeana ca peste 6 km patrati din peninsula iberica sa nu fie accesibili pentru cetatenii europeni? Nu cred ca are logica", a subliniat Fabian Picardo.Populatia de peste 30.000 de oameni din Gibraltar, inclusiv spaniolii care sunt angajati aici, are acest interes de a mentine trecerea frontierei "lipsita de probleme". Aproximativ 14.000 de lucratori, in special spanioli, trec zilnic granita pentru a lucra acolo. Aici intra si aproximativ 2.500 de britanici.Picardo a avertizat, de asemenea, ca Spania ar trebui sa respecte suveranitatea Gibraltarului si sa nu foloseasca Brexit-ul ca oportunitate de a-si creste influenta in zona.A.D. ...citeste mai departe despre " Teritoriul britanic care ar putea intra in Schengen dupa Brexit " pe Ziare.com