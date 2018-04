"Soferul a primit mai multe semnale vizuale si un semnal de avertizare sonora in masina", a transmis Tesla, arata Euronews.Compania a explicat ca soferul a ignorat semnalele care indicau ca trebuie sa preia contolul volanului. Tesla a precizat ca soferul a avut la dispozitie cinci secunde si 150 de metri sa reactioneze inainte de impact.Pe 23 martie o masina s-a ciocnit de un parapet si de alte doua masini, iar apoi a luat foc. Soferul a murit mai tarziu la spital.Miercuri, actiunile Tesla au scazut cu peste 9%, in urma retrogradarii ratingului companiei de catre agentia de rating Moody's, a investigatiilor autoritatilor americane pentru siguranta transporturilor, legate de accidentul fatal, si a ingrijorarilor provocate de productia automobilului Model 3.Citeste si:Primul accident mortal cu o masina Tesla pe pilot automat: Soferul se uita la Harry PotterPrimul accident mortal cu o masina Tesla pe pilot automat: Noi date contradictoriiTesla, criticata dur din cauza pilotului automat: Isi foloseste clientii pe post de soareci de laboratorUn nou accident in care a fost implicata o masina Tesla: Soferul da vina pe tehnologie, compania neagaA.G.... citeste mai departe despre " Tesla recunoaste ca masina implicata in accidentul mortal saptamana trecuta era pe pilot automat " pe Ziare.com