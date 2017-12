The Economist: Nationalismul, in ascensiune puternica in Europa si SUA. Incotro va merge lumea?

"Oriunde privim, nationalismul este in ascensiune. Uneori ia forma natiunilor autoproclamate care solicita dreptul de a-si determina viitorul: Catalonia in Spania , Kurdistanul in Irak , Scotia in Marea Britanie, Biafra in Nigeria.Mai frecvent, este vorba de tendintele spre dreapta populista si reactionara. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obtinut 94 de locuri in Bundestag. Marine Le Pen, liderul formatiunii Frontul National, a obtinut o treime din voturi in scrutinul prezidential din Franta In Ungaria Austria si Cehia au ajuns la putere nationalisti; la fel, in Polonia . In perioada postreferendum din Marea Britanie, 'au preluat din nou controlul', sau cel putin asa au pretins. Turcia are politici militante, Japonia vrea renuntarea la pacifism, India jongleaza cu notiunea suprematiei hinduse, China viseaza la glorie, iar Rusia a adoptat o atitudine beligeranta", observa editorialistii The Economist intr-un material intitulat "Nationalismul, incotro?/Nationalismul nu se atenueaza, dar nu este clar spre ce directie se indreapta".Se remarca in special tendintele nationaliste din Statele Unite. America a fost prima natiune care a proclamat independenta fata de toti suveranii, cu exceptia poporului si Constiutiei natiunii. Statele Unite s-au perceput permanent drept un loc special. Dar, de-a lungul istoriei tarii, acest exceptionalism a fost o forma de universalism; (...). Acum, la putere a ajuns un presedinte furios, cu doctrina nativista, care observa ca America nu mai conduce pe plan mondial, ci este lasata in urma, astfel ca promite sa o faca din nou mareata", adauga editorialistii The Economist.Potrivit acestora, "oamenii care traverseaza in mod facil frontierele si culturile, obtinand astfel prosperitate, considera alarmant acest nou nationalism", deoarece blocheaza activitati comerciale si blocheaza cooperarea pentru solutionarea problemelor globale, insa cred ca aceste tendinte vor trece."Nationalismul este o mostenire a iluminismului. S-a instalat in politica mondiala intr-un mod mai complet si cu mai mult succes decat orice alte mosteniri mai celebrate ale iluminismului, inclusiv decat marxismul, liberalismul clasic si chi ...citeste mai departe despre " The Economist: Nationalismul, in ascensiune puternica in Europa si SUA. Incotro va merge lumea? " pe Ziare.com