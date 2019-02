The Guardian: Uniunea Europeana ia in considerare amanarea Brexit pana in 2021

O extindere majora a perioadei de negocieri devine o idee din ce in ce mai populara printre oficialii UE in situatia in care Camera Comunelor din parlamentul britanic va continua sa respinga acordul premierului Theresa May.Inlocuirea perioadei de tranzitie de 21 de luni cu o perioada in care Marea Britanie ar continua sa fie membru UE ar permite celor doua parti sa isi dezvolte planurile pentru viitoarea relatie, astfel incat sa treaca peste asa-zisa "plasa de siguranta" din actualul acord al Brexitului.UE este hotarata sa accepte o extindere a perioadei, noteaza sursa citata."Daca liderii vad rostul unei extinderi, ceea ce nu este sigur avand in vedere situatia din Marea Britanie, va avea loc o extindere lunga pentru a ne asigura o perioada decenta pentru a rezolva problemele majore", a afirmat un diplomat UE."O extindere de 21 de luni are sens pentru ca ar acoperi perioada bugetului UE si ar face lucrurile mai usoare. Daca liderii nu sunt deja extenuati de Brexit si o extindere de trei luni nu va fi suficienta, ma astept sa aiba loc o extindere de 21 de luni. Este o varianta discutata la Bruxelles. Martin Selmayr (secretarul general al Comisiei Europene) este un sustinator al acestei idei, printre altii", a adaugat diplomatul.Oficialii UE sunt exasperati de felul in care May gestioneaza Brexitul iar tot mai multi considera ca sansele unui Brexit fara acord "sunt de peste 50%".Conform unor surse, exista nemultumiri ale oficialilor UE privind faptul ca oficialii guvernului britanic par concentrati pe a obtine avantaje politice interne si nu par constienti de faptul ca UE a afirmat clar ca acordul nu poate fi renegociat.O sursa din UE a declarat pentru The Guardian ca exista ingrijorari privind faptul ca nu exista un consens printre politicienii britanici pentru acordul Brexitului dar si referitor la viitoarea relatie comerciala intre UE si Regatul Unit.Cancelarul austriac Sebastian Kurz si-a aratat sustinerea pentru o amanare a Brexitului avand in vedere impasul la care s-a ajuns in negocieri."Daca pana la inceputul lui martie nu exista o sustinere pentru acord, atunci cred ca ar fi bine sa amanam Brexitul pentru ca o iesire fara acord nu este ceva bun pentru UE, dar este si mai rau pentru Marea Britanie", a afirmat Kurz in Egipt, fiind prezent la un summit UE-Liga Araba.Lideri din aproape 40 de tari ...citeste mai departe despre " The Guardian: Uniunea Europeana ia in considerare amanarea Brexit pana in 2021 " pe Ziare.com