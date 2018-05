Presa americana: Black Cube i-a spionat consilierii lui Obama pentru a-i furniza informatii lui Trump

Asta in contextul in care, duminica, The Observer a scris ca mai multi consilieri de-ai presedintelui american ar fi angajat o "agentie privata de informatii din Israel ", pentru a orchestra o campanie de "operatiuni murdare" impotriva persoanelor care au contribuit la negocierile privind acordul nuclear cu Iranul.Amintim ca Donald Trump a criticat in repetate randuri acordul cu Iranul, iar pe 12 mai urmeaza sa decida daca SUA se vor retrage din acord.Conform unor oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Administratie, Trump este aproape decis sa se retraga.Macron il avertizeaza pe Trump sa nu iasa din acordul nuclear: Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboiIranul ameninta ca iese din acordul nuclear daca Trump retrage SUATensiuni internationale pe marginea acordului nuclear cu Iranul: Netanyahu a aprins scanteia, cu cateva zile inainte de termenul - limita dat de TrumpThe New Yorker relateaza cazul lui Ann Norris, fost oficial al Departamentului de Stat, casatorita cu Ben Rhodes, si pe cel al sotiei consilierului de politica externa al administratiei Obama Colin Kahl, Rebecca, ambele fiind abordate printr-un e-mail de persoane diferite, in ambele cazuri, abordarile fiind considerate ciudate.In iunie 2017, Ann Norris, care este casatorita cu Ben Rhodes, fost consilier de politica externa si sustinator al acordului nuclear cu Iranul, a fost abordata de o femeie care s-a prezentat ca fiind Eva Novak si care a sustinut ca lucreaza pentru o companie cinematografica din Londra interesata sa realizeze un film despre "vietile personale ale oficialilor guvernamentali care pot influenta pacea sau razboiul" in perioade de crize geopolitice, inclusiv "negocieri nucleare cu un stat ostil". Norris a sustinut ca solicitarea i s-a parut bizara si ca nu i-a dat curs.Rebecca Kahl a fost abordata tot pe mail, cu aproximativ o luna inaintea lui Norris, de catre o femeie care a spus ca se numeste Adriana Gavrilo si ca este reprezentant al unei firme din Londra care vrea sa lanseze o initiativa privind educatia si viza scoala la care invata fiica cuplului Kahl si la care Kahl ...citeste mai departe despre " Presa americana: Black Cube i-a spionat consilierii lui Obama pentru a-i furniza informatii lui Trump " pe Ziare.com