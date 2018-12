E oficial! Theresa May a amanat votul crucial pe Brexit si pleca la Bruxelles pentru renegocieri. Ce zice de un nou referendum?

Propunerea privind frontiera nord-irlandeza "nu le ofera la suficienti colegi garantiile de care au nevoie", a declarat Theresa May in Camera Comunelor."Camera Comunelor se confrunta cu o intrebare fundamentala: Vrea intr-adevar sa produca Brexit? Va trebui sa ne intrebam daca putem face un compromis", a afirmat Theresa May.Referindu-se la organizarea unui nou referendum, May a apreciat ca acest lucru "risca sa divida tara din nou".Premierul Marii Britanii a precizat ca va incerca sa discute din nou cu lideri ai Uniunii Europene despre statutul special al provinciei britanice Irlanda de Nord, desi Comisia Europeana a semnalat ca Acordul Brexit nu va fi renegociat.De asemenea, Theresa May le-a spus deputatilor britanici ca mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala comunitara presupune acceptarea libertatii de circulatie a persoanelor.Intre ciocan si nicovalaInformatia fusese anuntata de BBC, care cita doua surse neidentificate din Cabinet. Downing Street si ministrii au insistat anterior, luni dimineata, ca votul se va desfasura asa cum a fost planuit, in ciuda faptului ca Guvernul pare sa aiba sanse mici sa il castige.Premierul May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul "backstop" pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexit incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a anuntat luni pe Twitter un secretar de stat al guvernului britanic, transmite Reuters."Theresa May si-a ascultat colegii si va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa revada backstop-ul", a scris pe Twitter Nadhim Zahawi, secretar de stat in Departamentul Educatiei, potrivit Agerpres.De asemenea, potrivit unor surse citate de publicatia The Telegraph, Theresa May le-a spus ministrilor sai ca va pleca la Bruxelles pentru a obtine "garantii legale" ca Regatul Unit nu va ramane angajat pe termen nedefinit in mecanismul de "backstop".In acelasi timp, Comisia Europeana a atras atentia luni ca nu intentioneaza sa renegocieze acordul obtinut cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE la 29 martie 2019, conform AFP si Reuters."Acordul inaintat la 25 noiembrie este cel mai bun si singurul posibil. Nu se pune problema ...citeste mai departe despre " E oficial! Theresa May a amanat votul crucial pe Brexit si pleca la Bruxelles pentru renegocieri. Ce zice de un nou referendum? " pe Ziare.com