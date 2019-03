"I-am scris in aceasta dimineata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-l informa ca Regatul Unit doreste o extindere a Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona - n.red.) pana la 30 iunie", a declarat sefa guvernului britanic, citata de agentiile internationale de presa.Un oficial european a confirmat, pentru Reuters, ca Donald Tusk a primit o scrisoare oficiala prin care premierul britanic solicita o amanare a Brexit-ului.In baza Articolului 50, retragerea Marii Britanii din UE ar urma sa aiba loc la 29 martie.Precizam ca May se va duce la Bruxelles, joi si vineri, la Consiliul European. Avand in vedere ultimele evolutii legate de Brexit, este posibil ca la aceasta reuniune sa se discute despre Brexit, desi ministrul delegat roman pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a spus, marti, ca la summit-ul de la sfarsitul acestei saptamani oficialii UE se vor concentra pe chestiuni economice.Amintim ca, in cazul in care Marea Britanie nu paraseste Uniunea Europeana pana pe 23 mai, cand incep alegerile pentru Parlamentul European, britanicii vor fi nevoiti sa organizeze si ei un scrutin, dupa cum a transmis presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."Retragerea Regatului Unit ar trebui sa fie finalizata inainte de alegerile europene care vor avea loc intre 23 si 26 mai anul acesta", a spus el intr-o scrisoare adresata presedintelui Consiliului European, dupa o intalnire avuta cu premierul britanic saptamana trecuta.Citeste si:Michel Barnier: Orice amanare a Brexit va avea costuri politice si economice pentru UEJuncker spune ca UE nu mai poate face concesii UK ...citeste mai departe despre " Theresa May a solicitat oficial UE sa amane Brexit-ul pana la 30 iunie " pe Ziare.com